الكشف عن مفاجأة تخص انتقال مبابي لريال مدريد

ويتواجد مبابي ضمن تدريبات اللاعبين غير المرغوب فيهم بقائمة باريس، بسبب رفضه للرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع النادي.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يجهز الإعلام الرسمي لريال مدريد الآن الفيديوهات واللقطات المثيرة التي ستستخدم في فيديو تقديم مبابي كلاعب جديد في النادي الملكي.وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هذا الأمر قد يزيد الإثارة بشأن اقتراب الصفقة، لكن يجب التوضيح أن نفس الشيء حدث في العام الماضي من الإعلام الرسمي لريال مدريد، قبل أن يعلن اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.وزعمت تقارير بأن ريال مدريد، قد يقدم عرضا بسعر منخفض لضم مبابي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.