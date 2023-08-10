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توني كروس يرحب بمبابي في ريال مدريد.. السلاحف على وشك الوصول
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز- رياضة
رحب الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، بقدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف النادي الملكي خلال انتقالات صيف 2023.
وخلال تصريحات أدلى بها كروس عبر بودكاست يشاركه مع شقيقه، ألمح إلى رغبته في تعاقد الميرنجي مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحتى الآن لم يحسم مبابي مستقبله بشكل نهائي، حيث يطمح اللاعب للبقاء بصفوف النادي الباريسي هذا الموسم ومن ثم الرحيل بشكل مجاني الصيف المقبل.
ونشرت صحيفة سبورت، أن توني كروس أخبر شقيقه خلال البودكاست، أن لديه كلبًا جديدًا، لكنه أشار أيضًا إلى بعض السلاحف، وهو حيوان يرتبط به مبابي.
وقال كروس: “لدي كلب جديد، لكن ماذا سيحدث مع السلاحف؟ لم أنساها لكنها لم تصل بعد، وهي لا تزال تخطط، ووجود كلب جديد لا يعني أن السلاحف لن تصل”.
جدير بالذكر أن مبابي كان قد رفض عرضًا جديدًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده، بشرط جزائي قيمته 200 مليون يورو، وضمان رحيله في الصيف المقبل.
ماذا قدم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان موسم 2022/2023؟
شارك مبابي مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفًا وصنع 10 أخرين.
البالغ من العمر 24 عامًا نجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.
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