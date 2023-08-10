توني كروس يرحب بمبابي في ريال مدريد.. السلاحف على وشك الوصول

وخلال تصريحات أدلى بها كروس عبر بودكاست يشاركه مع شقيقه، ألمح إلى رغبته في تعاقد الميرنجي مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وحتى الآن لم يحسم مبابي مستقبله بشكل نهائي، حيث يطمح اللاعب للبقاء بصفوف النادي الباريسي هذا الموسم ومن ثم الرحيل بشكل مجاني الصيف المقبل.

🗣️ Toni Kroos: “I got a new dog. What about turtles? They are not forgotten. They are not there yet. But they are still in the planning, new dog does not mean no turtle. That is clear. They will come.” 🐢 pic.twitter.com/0scFQyEcVw — Madrid Zone (@theMadridZone) August 9, 2023

ونشرت صحيفة سبورت، أن توني كروس أخبر شقيقه خلال البودكاست، أن لديه كلبًا جديدًا، لكنه أشار أيضًا إلى بعض السلاحف، وهو حيوان يرتبط به مبابي.وقال كروس: “لدي كلب جديد، لكن ماذا سيحدث مع السلاحف؟ لم أنساها لكنها لم تصل بعد، وهي لا تزال تخطط، ووجود كلب جديد لا يعني أن السلاحف لن تصل”.جدير بالذكر أن مبابي كان قد رفض عرضًا جديدًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده، بشرط جزائي قيمته 200 مليون يورو، وضمان رحيله في الصيف المقبل.ماذا قدم كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان موسم 2022/2023؟شارك مبابي مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفًا وصنع 10 أخرين.البالغ من العمر 24 عامًا نجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.