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"جوهرة" عربية وساحر برشلونة الجديد.. من هو اللاعب لامين يامال؟

رياضة

2023-08-10 | 05:14
&quot;جوهرة&quot; عربية وساحر برشلونة الجديد.. من هو اللاعب لامين يامال؟
1,334 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

في ظرف أشهر عديدة بات اللاعب لامين يامال البالغ من العمر 16 عاماً مصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية، لما يمتلكه من موهبة كبيرة قدّمها برشلونة وتشافي هيرنانديز للعالم.

لامين يامال الفتى الخجول وفقاً لزملائه، العاشق "للمكرونة" كان بمثابة قنبلة انفجرت كروياً في أكاديمية لاماسيا، لدرجة أن الحساب الرسمي للدوري الإسباني أطلق عليه لقب "ميني ليو ميسي"، فمن هو لامين يامال المنحدر من أصول العربية؟.

من هو لامين يامال ساحر برشلونة الجديد؟
وُلد لامين يامال (الأمين جمال) يوم 13 يوليو/ تموز 2007 في منطقة إيسبلوغاس دي يوبريغات، هي إحدى بلديات إقليم كتالونيا في برشلونة، وينحدر من عائلة عربية إفريقية حيث أن والده مغربي الجنسية أما والدته فمن غينيا الاستوائية.

عندما بلغ لامين يامال سن السابعة في صيف 2014 التحق بأكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، حيث اكتشفه المدرب ديفيد سانشيز الذي أُعجب بمهاراته وخاصة أسلوبه "الساحر" في التعامل مع الكرة بقدمه اليسرى.

وفي سنواته الخمسة الأولى سحر لامين يامال عقول وقلوب المسؤولين في برشلونة وفق "سبورت" بسبب جودته الفنية العالية وقدمه اليسرى "الخيالية" والتي تساعده على مراوغة الخصوم وتمرير الكرة لزملائه بدقة متناهية، واعتمد عليه المدربون في الفئات السنية المختلفة في مركز المهاجم الصريح وأحياناً تم الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر.

تدرج يامين لامال في الفئات السنية
ظهر لامين يامال مع فريق برشلونة تحت 13 عاما المعروف باسم (Infantil B) مع المدرب ألبرت بويغ، ومعه واصل تسجيل الكثير من الأهداف بالإضافة لتقديم العديد من التمريرات الحاسمة، وجمع بين اللعب الجماعي والفردي، لكنه تأثر كما غيره من اللاعبين في جميع أنحاء العالم بفترة وباء فيروس كورونا عام 2020 التي أبطأت تقدمه وتطوره قليلاً.

وعلى الرغم من خوضه 11 مباراة فقط بعد فترة الوباء وعودة النشاط الرياضي، إلا أن مسؤولي برشلونة قرروا تصعيده إلى فريق تحت 18 عاماً تحت إشراف المدرب إيفان كاراسكو متخطياً باقي الفئات السنية، قرار وصفته "سبورت" بأنه محفوف بالمخاطر لكن ثبت نجاحه مع الوقت فقد عزز لامين يامال قدراته في مركز المهاجم الوهمي.
 


وقرر برشلونة مجدداً تصعيد لامين يامال إلى فريق الشباب مباشرة وهو في عمر 15 عاماً مع المدرب أوسكار لوبيز، وهو قرار وُصف بالتاريخي لأن "البلوغرانا" لم يفعل ذلك من قبل حتى مع أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهناك تم الاعتماد عليه في أكثر من مركز إذ لعب كظهير أيمن وجناح أيسر ومهاجم أيضاً ونجح في جميعها.

أصغر لاعب من برشلونة في الدوري الإسباني
لفت لامين يامال أنظار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الذي استدعاه لتدريبات الفريق الأول وحدث ذلك قبل أيام من مباراة "البلوغرانا" وإشبيلية يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2022 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني (2022-2023).

وحسب صحيفة mundo deportive فإن تشافي وقع في حب موهبة لامين يامال وعدّه أحد أعظم اكتشافات أكاديمية "لاماسيا" كما وصفته الصحيفة "بالمشروع العظيم للمستقبل".

أما مواطنتها صحيفة marca فترى أنه "كنز" كروي جديد في برشلونة من إنتاج أكاديمية لامسيا.

وتواجد اسم لامين يامال في القائمة الرسمية للفريق الأول لبرشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني وبعدها بأيام قليلة خاض مباراته الأولى في "الليغا" يوم 29 إبريل/ نيسان 2023 ضد ريال بيتيس في الجولة 32 رغم أنه لم يصل عامه السادس عشر في ذلك الوقت ليصبح أصغر لاعب في تاريخ "البلوغرانا" يشارك في مباراة رسمية في الدوري الإسباني حسب شبكة opta المتخصصة في الاحصائيات والأرقام وحينها كان بعمر 15 عاماً و290 يوماً.

مدير أعمال لامين يامال
يشرف البرتغالي الخبير خورخي مينديز وهو الوكيل السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إدارة شؤون اللاعب بعد أن فك ارتباطه مع وكيله السابق إيفان دي لا بينيا، الذي يدير أعمال اثنين من لاعبي برشلونة الحاليين وهما غافي وإريك غارسيا.

غضب والدته من حديث الإعلام عن مستقبله الدولي
بالنظر إلى أصوله فإن لامين يامال بإمكانه الدفاع عن واحد من بين ثلاثة منتخبات، إسبانيا التي وُلد وعاش فيها، والمغرب بلد والده وكذلك غينيا الاستوائية التي جاءت منها والدته.

ومنذ بزوغ نجم اللاعب مع برشلونة كثر الجدل في وسائل الإعلام حول مستقبل لامين يامال الدولي فاقتصر الحديث عن إمكانية ارتدائه قميص "لاروخا" أو "أسود الأطلس" دون التطرق نهائياً إلى غينيا الاستوائية وهو الأمر الذي فجّر غضب والدته.

وأثناء مشاركة ابنها في كأس أوروبا تحت 17 عاماً مع منتخب إسبانيا والتي أقيمت في ربيع عام 2023 قالت شيلا إيبانا في تصريحات لوسائل إعلام غينية استوائية أبرزها موقع afrik-foot: "أرفض الرد على كل من يتحدث بطريقة غير لائقة عن ابني، فأنا أتابع وأشاهد العديد والكثير من التعليقات والرسائل السلبية".

وأضافت: "ابني أيضاً غيني استوائي وقد أحضرته إلى البلاد في عدة مرات منذ أن كان طفلاً، وهو الآن ما زال صغيراً وأطالب الجميع بتركه وشأنه في الوقت الحالي".

وأتمت إيبانا: "لا أريد التعبير عن رأيي حالياً، لكن يؤلمني جداً تشكيك الناس وقولهم بأنه ليس من غينيا الاستوائية، الأهم حالياً هو أن يُمنح الوقت الكافي للنمو والتطور".

أزمة العقد الجديد مع برشلونة
احتفل لامين يامال يوم 13 يوليو/ تموز 2023 بعيد ميلاده السادس عشر وعلى إثر ذلك يحاول برشلونة تحصينه من إغراءات الأندية الأخرى من خلال التوقيع على عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2026 وبشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو وفق صحيفة sport الإسبانية.

وتألق لامين يامال في الجولة الأمريكية الصيفية ولمع أكثر في مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير على كأس خوان غامبر يوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023 حيث قدّم تمريرة حاسمة وساهم في اثنتين قلب من خلالها "البلوغرانا" تأخره من 1-2 إلى فوز 4-2 وكل ذلك في 10 دقائق فقط.

وحسب "سبورت" فإن لامين يامال لاعب "لا يمكن إيقافه" وهو "جوهرة" حقيقية بإمكانها قيادة المشروع الرياضي لبرشلونة لسنوات قادمة، كما أن "البلوغرانا" ينتظر حل أزماته الإدارية والمالية من أجل التوقيع على العقد الجديد مع اللاعب.

وأكدت صحيفة mundodeportivo في وقت سابق أن برشلونة سيجدد عقد لامين يامال لمدة خمسة مواسم منها ثلاثة رسمية، مع خيار التمديد لموسمين آخرين.
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