تتضمن اللون العنابي.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر

🌟 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐓𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐲. 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫.



⚽ Introducing the official match ball for #AsianCup2023, #VORTEXAC23!#OfficialMatchBall | #LeaveYourMark pic.twitter.com/KFcklWMvvG