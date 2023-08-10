رونالدو يعلق على تأهل النصر الى نهائي كأس الملك سلمان

وخلال مواجهة النصر والشرطة التي أقيمت أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي، سجل رونالدو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها السنغالي، ساديو ماني، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.وبعد تأهل فريقه للنهائي، نشر البرتغالي عبر حسابه في موقع "تويتر"، عدة صور له خلال احتفاله بهدفه في شباك الشرطة العراقي وكتب: "النهائي.. هيا بنا! فريق جيد، شكر خاص لجمهورنا على الدعم الرائع ودفعنا دائما نحو الأمام".ومن المقرر أن يواجه النصر في النهائي مواطنه الهلال المتأهل على حساب الشباب بالفوز عليه بنتيجة 3-1.وستقام المباراة النهائية بعد غد السبت في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.