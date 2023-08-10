بعد تعرضه لإصابة ستبعده لنهاية الموسم.. كورتوا يبدد امال مدريد

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره على موقعه: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا ثيبو كورتوا تم تشخيصه بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".وأضاف: "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".ولم يحدد النادي المدة التي سيغيب فيها كورتوا، لكن تقارير إسبانية أشارت إلى أنه سيغيب عن معظم الموسم، إن لم يغب حتى نهايته.وتعتبر هذه الإصابة، ضربة موجعة لريال مدريد، على اعتبار أن الحارس البلجيكي كان أبرز لاعبي الفريق الملكي في السنوات الأخيرة.وكان كورتوا، انضم إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي بعد كأس العالم 2018، وساعد النادي في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين ولقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.وسيتولى الأوكراني أندريه لونين، حراسة مرمى ريال مدريد بدلا من كورتوا، ومن المقرر أن يستهل الريال مشواره في الدوري الإسباني، بعد غد السبت، بمواجهة أتلتيك بلباو.