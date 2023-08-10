بعد "صدمة" كورتوا.. خمسة خيارات أمام ريال مدريد

وسيكون من الصعب على الحارس البلجيكي اللعب هذا الموسم، لذلك يجب على النادي الأبيض أن يتصرف سريعا لتغطية هذا المركز.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن هناك خيارات محدودة في ريال مدريد لتعويض كورتوا، خصوصا مع انتقال أندري أونانا إلى يونايتد، روبرت سانشيز إلى تشيلسي، دافيد رايا إلى آرسنال ويان سومر إلى الإنتر.وأضافت الصحيفة، أن حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا، هو الاسم الأول على لائحة الفريق، خصوصا أنه غير متعاقد حاليا مع أي فريق، لا سيما وأنه لن يكلف ريال مدريد أي رسوم انتقال.الاسم الثاني على اللائحة هو حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا، لكن البايرن بدأ بالفعل محادثات للتعاقد مع الحارس الإسباني، الذي انضم إلى الفريق اللندني قبل عدة مواسم مقابل 80 مليون يورو.ويظهر أيضا على اللائحة، حارس اشبيلية والمنتخب المغربي ياسين بونو، وحارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، حيث يطلب النادي الأول 20 مليون يورو للتخلي عن نجمه، فيما يطالب الثاني بما لا يقل عن 15 مليون يورو لحارس الجورجي.الخيار الأكثر تعقيدا هو دومينيك ليفاكوفيتش، الحارس الدولي الكرواتي الذي تألق في كأس العالم 2022، والذي ما يزال في دينامو زغرب، وكانت لديه عدة خيارات للرحيل، لكن النادي رفض التخلي عنه بأقل من 12 مليون يورو.