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مبابي يحسم الجدل: لن أرحل عن باريس هذا الصيف
Alsumaria Tv
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واصل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تحديه لناصر الخليفي، رئيس النادي.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن مبابي أبلغ الخليفي في لقاء مباشر بمقر التدريبات، أنه يرفض الانتقال إلى أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضافت أن النجم الفرنسي متمسك بموقفه الذي أعلنه في البداية بالاستمرار مع بي إس جي حتى نهاية عقده في حزيران 2024.
وقالت الصحيفة: "لن يكون هناك أي عرض من ريال مدريد لمبابي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات سواء يوم 31 آب الجاري أو الأول من أيلول المقبل".
وأكدت لو باريزيان "مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد في 2023".
ولفتت إلى أن قائد منتخب الديوك لم يتحرك شبرا واحدا عما قاله في 14 حزيران الماضي على هامش مباراة فرنسا ضد جزر فارو، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
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