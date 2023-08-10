مبابي يحسم الجدل: لن أرحل عن باريس هذا الصيف

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن مبابي أبلغ الخليفي في لقاء مباشر بمقر التدريبات، أنه يرفض الانتقال إلى أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأضافت أن النجم الفرنسي متمسك بموقفه الذي أعلنه في البداية بالاستمرار مع بي إس جي حتى نهاية عقده في حزيران 2024.وقالت الصحيفة: "لن يكون هناك أي عرض من ريال مدريد لمبابي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات سواء يوم 31 آب الجاري أو الأول من أيلول المقبل".