نيمار يفتح بابه أمام ناد عربي

وذكرت شبكة RMC سبورت الفرنسية أن نيمار لم يغلق الباب تماما أمام الانتقال لصفوف الهلال السعودي.وأضافت أن النجم البرازيلي يفكر بجدية في العرض السعودي، رغم أنه لا يزال يأمل في الانتقال إلى ناد أوروبي.وأشارت في نفس السياق إلى أن ماركو فيراتي، اقتنع بفكرة الرحيل عن صفوف بي إس جي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ولفتت إلى نادي الهلال السعودي عرض 45 مليون يورو في آخر محاولاته لضم فيراتي، إلا أن الإدارة الباريسية تطمع في مبلغ مالي أكبر.وينتهي تعاقد فيراتي مع سان جيرمان في صيف 2026، بينما يرتبط نيمار جونيور بتعاقد ينتهي بعد 4 سنوات في صيف 2027.وقالت تقارير أمس إن باريس، أبلغ نيمار وفيراتي بأنهما خارج الحسابات للموسم الجديد، وعليهما البحث عن وجهة جديدة لهما.