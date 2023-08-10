ناد امريكي يفسخ عقد مهاجمه بسبب إساءة عنصرية

وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها فونتاس (27 عاما) للتحقيق، إذ كان قد تعرض للموقف ذاته العام الماضي، عندما نفى استخدامه لإهانة عنصرية.وأفادت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الخميس في بيان "اتفق كل من دي سي يونايتد والمهاجم تاكسيارخيس فونتاس على إنهاء العقد بينهما فورا".وتابعت "تم منح فونتاس إجازة إدارية في 21 حزيران/يوليو الماضي، بعد مزاعم موثوقة بأنه استخدم لغة محظورة وتمييزية ضد لاعب آخر. الدوري الأمريكي لكرة القدم والأندية ملتزمون بالقضاء على العنصرية من اللعبة".وأصدر نادي دي سي يونايتد بيانا مشابها، يؤكد رحيل اللاعب، وأضاف "لا مكان للعنصرية أو معاداة المثليين أو كراهية النساء أو التمييز من أي نوع في رياضتنا وعالمنا ولا يتسامح دي سي يونايتد مع أي أعمال من هذا القبيل".ولم يتم ذكر أسباب محددة للإيقاف عندما تم تطبيق العقوبة في 21 حزيران/يوليو، لكن موقع "ذي أتلتيك" ذكر أن زميل فونتاس الهولندي نايجل روبرثا اشتكى من تعرضه لإهانة عنصرية من المهاجم اليوناني خلال احتكاك بينهما داخل الملعب.وفي حادثة سابقة وقعت عام 2022 خلال مباراة ضد إنتر ميامي، اشتبك فونتاس مع مدافع ميامي داميون لوي وواجه اتهامات باستخدام نعت عنصري.ونفى فونتاس التهمة الموجهة إليه وبعد تحقيق، قالت الرابطة إن المزاعم "ذات مصداقية"، لكن لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.