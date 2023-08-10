Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة تخص اتفاق واشنطن وطهران: هذا هو "الثمن"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ناد امريكي يفسخ عقد مهاجمه بسبب إساءة عنصرية

رياضة

2023-08-10 | 13:59
ناد امريكي يفسخ عقد مهاجمه بسبب إساءة عنصرية
51 مشاهدة

فسخ نادي دي سي يونايتد الأمريكي، عقد مهاجمه الدولي اليوناني تاكسيارخيس فونتاس، بعد التحقيق معه بسبب مزاعم عن إساءة عنصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها فونتاس (27 عاما) للتحقيق، إذ كان قد تعرض للموقف ذاته العام الماضي، عندما نفى استخدامه لإهانة عنصرية.

وأفادت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الخميس في بيان "اتفق كل من دي سي يونايتد والمهاجم تاكسيارخيس فونتاس على إنهاء العقد بينهما فورا".

وتابعت "تم منح فونتاس إجازة إدارية في 21 حزيران/يوليو الماضي، بعد مزاعم موثوقة بأنه استخدم لغة محظورة وتمييزية ضد لاعب آخر. الدوري الأمريكي لكرة القدم والأندية ملتزمون بالقضاء على العنصرية من اللعبة".

وأصدر نادي دي سي يونايتد بيانا مشابها، يؤكد رحيل اللاعب، وأضاف "لا مكان للعنصرية أو معاداة المثليين أو كراهية النساء أو التمييز من أي نوع في رياضتنا وعالمنا ولا يتسامح دي سي يونايتد مع أي أعمال من هذا القبيل".

ولم يتم ذكر أسباب محددة للإيقاف عندما تم تطبيق العقوبة في 21 حزيران/يوليو، لكن موقع "ذي أتلتيك" ذكر أن زميل فونتاس الهولندي نايجل روبرثا اشتكى من تعرضه لإهانة عنصرية من المهاجم اليوناني خلال احتكاك بينهما داخل الملعب.

وفي حادثة سابقة وقعت عام 2022 خلال مباراة ضد إنتر ميامي، اشتبك فونتاس مع مدافع ميامي داميون لوي وواجه اتهامات باستخدام نعت عنصري.

ونفى فونتاس التهمة الموجهة إليه وبعد تحقيق، قالت الرابطة إن المزاعم "ذات مصداقية"، لكن لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
في البصرة.. زخات مطر تقلب جو المدينة
Play
25.26%
16:17 | 2023-08-09
في البصرة.. زخات مطر تقلب جو المدينة
16:17 | 2023-08-09
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
19.83%
04:57 | 2023-08-09
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
04:57 | 2023-08-09
التعليم تقرر تعليق القبول في كلية أهلية لمدة ثلاث سنوات
16.02%
10:54 | 2023-08-09
التعليم تقرر تعليق القبول في كلية أهلية لمدة ثلاث سنوات
10:54 | 2023-08-09
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
15.04%
04:16 | 2023-08-10
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:16 | 2023-08-10
مستشار السوداني: العراق لم يخرج من البند السابع فعلياً وهذا من يسيطر على الدولار
12.83%
15:18 | 2023-08-08
مستشار السوداني: العراق لم يخرج من البند السابع فعلياً وهذا من يسيطر على الدولار
15:18 | 2023-08-08
قتل آلاف العراقيين ودمر بلاد الرافدين.. من هو مخترع كذبة &quot;برنامج صدام النووي&quot;؟
11.01%
05:05 | 2023-08-10
قتل آلاف العراقيين ودمر بلاد الرافدين.. من هو مخترع كذبة "برنامج صدام النووي"؟
05:05 | 2023-08-10
المزيد
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الكوفة يتصدر أقضية العراق بالتجاوزات.. 57 ألف دار سكنية "مخالف"
Play
الكوفة يتصدر أقضية العراق بالتجاوزات.. 57 ألف دار سكنية "مخالف"
06:00 | 2023-08-10
زحامات مرورية خانقة اثر قطع جزئي لمجسر محمد القاسم
Play
زحامات مرورية خانقة اثر قطع جزئي لمجسر محمد القاسم
05:00 | 2023-08-10
حرب المياه تضرب بقوة.. تحذيرات من موجة عطش في العراق
Play
حرب المياه تضرب بقوة.. تحذيرات من موجة عطش في العراق
04:00 | 2023-08-10
سعر "دبل الطابوق" يشهد ارتفاعا في الاسواق
Play
سعر "دبل الطابوق" يشهد ارتفاعا في الاسواق
03:00 | 2023-08-10
شركة اهلية "وهمية" للقروض تحتال على اكثر من "5 آلاف" مواطن
Play
شركة اهلية "وهمية" للقروض تحتال على اكثر من "5 آلاف" مواطن
02:00 | 2023-08-10
في البصرة.. زخات مطر تقلب جو المدينة
Play
في البصرة.. زخات مطر تقلب جو المدينة
16:17 | 2023-08-09
حوارات حكومية وسياسية مكثفة لانضاج المسودة النهائية لقانون النفط والغاز
Play
حوارات حكومية وسياسية مكثفة لانضاج المسودة النهائية لقانون النفط والغاز
13:00 | 2023-08-09
الذكاء الإصطناعي يكتشف سرطان الثدي.. فيديو
Play
الذكاء الإصطناعي يكتشف سرطان الثدي.. فيديو
11:20 | 2023-08-09
في مستشفى "الجوادر".. وضع رجل "غير متوفى" في ثلاجة الموتى لساعتين! (فيديو)
Play
في مستشفى "الجوادر".. وضع رجل "غير متوفى" في ثلاجة الموتى لساعتين! (فيديو)
07:58 | 2023-08-09
منطقة الدوانم.. نقص كبير في المياه والكهرباء اضافة الى قلة المدارس
Play
منطقة الدوانم.. نقص كبير في المياه والكهرباء اضافة الى قلة المدارس
06:00 | 2023-08-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.