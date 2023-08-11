ليفاندوفسكي يتلقى عرضاً سعودياً مغرياً

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن ليفاندوفسكي تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن هوية النادي.وأضافت ان "برشلونة ينتظر قرار روبرت ليفاندوفسكي بشأن العرض السعودي المقدم إليه".ويرتبط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاماً، بعقد مع برشلونة حتى 30 من شهر حزيران 2026.الصحيفة الالمانية لفتت إلى أن نادي برشلونة سيتحرك لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، في حال بيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.وتابعت الصحيفة ان "هناك خياراً آخر أمام البارسا، وهو تسريع عملية وصول فيتور روكي قبل موعد قدومه المحدد في كانون الثاني 2024".وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع روكي هذا الصيف مقابل 61 مليون يورو، على أن ينضم للفريق الكتالوني مطلع العام المقبل.ويستهل البارسا حملة الدفاع عن لقب الليغا بمواجهة خارج ملعبه ضد خيتافي، مساء يوم الأحد المقبل.