باريس سان جيرمان يهدد برشلونة بشأن ديمبيلي

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الكتالونية، أن نادي العاصمة الفرنسية أمهل إدارة النادي الكتالوني 24 ساعة لإتمام عملية التعاقد، بشرط دفع 50 مليون يورو كدفعة كاملة قبل توقيع العقود، وإلا فإنه سيسحب عرضه لشراء اللاعب.وأوضح ذات المصدر، أن مسؤولي سان جيرمان محبطون للغاية من تأخر إتمام الصفقة، وكانوا يأملون في أن يكون ديمبيلي قادرًا على المشاركة في بداية مشوار الفريق بالدوري الفرنسي، أمام نادي لوريان مساء السبت.وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن مسؤولي النادي الفرنسي سيخبرون اللاعب بالعودة إلى البارسا، وأنهم سيوقعون معه كوكيل حر في صيف 2024 بعد نهاية عقده الحالي مع برشلونة، وسيقدمون له مكافأة خاصة تبلغ 50 مليون يورو.جدير بالذكر أنّ ديمبيلي قد انضم إلى برشلونة صيف 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل أكثر من 105 ملايين يورو، وخلال 185 مباراة خاضها بألوان الفريق، تمكّن من تسجيل 40 هدفًا وتقديم 43 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".