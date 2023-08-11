توتنهام يصدم بايرن ميونخ بمنع هاري كين من السفر

وحسب "سكاي سبورتس" فقد أقدم توتنهام هوتسبير على منع هاري كين من السفر إلى ألمانيا، وإعادته من المطار حيث يوجد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا خلال الوقت الراهن في أحد المنازل القريبة بإنجلترا.وبرر توتنهام قراره المفاجئ، برغبة النادي الإنجليزي في إعادة مراجعة بعض البنود الواردة في الصفقة، فيما فسر البعض هذا الموقف كمحاولة أخيرة من النادي الإنجليزي لتعطيل الصفقة.وكان كين قد حصل خلال وقت سابق على الإذن الرسمي من ناديه الإنجليزي، من أجل السفر إلى ألمانيا والخضوع للفحوص الطبية؛ تمهيدًا للانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يغير توتنهام موقفه بشكل مفاجئ.وسبق لمصادر صحفية، القول إن النادي الألماني توصل أمس الخميس، إلى اتفاق مع توتنهام هوتسبير للتعاقد مع هاري كين في صفقة ستتجاوز حاجز الـ 86 مليون جنيه إسترليني.ووافق كين في وقت سابق، على الشروط الشخصية للانضمام إلى بايرن ميونخ، عبر عقد يمتد لأربعة مواسم وفقًا لما تحدثت عنه صحيفة "أتلتيك" مؤخرًا.وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، إن موافقة توتنهام هوتسبير على انضمام كين إلى بايرن ميونخ، يأتي في ظل المخاوف من رحيله مجانًا الصيف المقبل، حيث يتبقى عام واحد فقط على عقده الراهن، لكن النادي الإنجليزي ما زال يراهن حتى اللحظة على تعطيل الصفقة.واشترط دانيال ليفي، رئيس توتنهام هوتسبير، في وقت سابق، الحصول على 120 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن هاري كين، لكن مخاوف الرحيل المجاني انتهت بالاتفاق على مقابل مالي أقل.وكان كين مترددًا بين البقاء أو الرحيل، حيث كان يمني النفس بكسر رقم آلان شيرار القياسي كأكثر مسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفًا، حيث يملك قائد توتنهام في الوقت الراهن 213 هدفًا أحرزها منذ ظهوره الأول في عام 2012.