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مونديال السيدات.. اسبانيا تتخطى هولندا وتتأهل الى نصف النهائي

رياضة

2023-08-11 | 08:41
مونديال السيدات.. اسبانيا تتخطى هولندا وتتأهل الى نصف النهائي
312 مشاهدة

تأهل منتخب إسبانيا للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي مونديال السيدات 2023، بفوزه على هولندا 2-1 بعد التمديد، ليلاقي السويد التي أقصت اليابان آخر المنتخبات الفائزة باللقب (2-1).

وانتزعت سيدات "لا روخا" بطاقة التأهل بفضل هدف في الشوط الإضافي الثاني من سلمى بارالويلو (الدقيقة 112)، بعدما كان التعادل سائدا عقب تقدم إسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذتها بنجاح ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين بهدف في الأنفاس الأخيرة (90+1).

وفي نصف النهائي، تواجه سيدات إسبانيا الثلاثاء المقبل، السويد التي تأهلت للمرة الثالثة في تاريخها على حساب اليابان 2-1، لحجز مقعد في النهائي.


فقد سجلت أماندا إيليستدت، هدفها الرابع في البطولة، وترجمت فيليبا أنغيلدال ركلة جزاء بنجاح (51)، لتنهيا مسيرة اليابانيات المونديالية رغم هدف متأخر من هونوكا هاياشي (87).

وكانت اليابان قد بدأت تحلم بسباق يماثل انتصارها الرائع في مونديال 2011، لكنها بدلا من ذلك تجد نفسها خارج المنافسة على يد المنتخب نفسه الذي تغلب عليها في ربع نهائي أولمبياد طوكيو قبل عامين.

ومع خروج اليابان بطلة نسخة العام 2011، بعد الولايات المتحدة حاملة اللقب، وألمانيا والنرويج، يعني أنه لم يتبق أي فائز سابق بالبطولة، وسيظهر اسم جديد على الكأس بعد المباراة النهائية نهاية الأسبوع المقبل في سيدني.

وفي حال أرادت السويد وصيفة نسخة العام 2003، الوصول إلى النهائي والتتويج، عليها تخطي إسبانيا القوية أولا.

وتستكمل منافسات ربع النهائي غدا السبت، عندما تواجه أستراليا المضيفة المنتخب الفرنسي المرشح لنيل اللقب، فيما تلعب إنجلترا مع كولومبيا مفاجأة النسخة الحالية.
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