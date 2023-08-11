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انريكي يحسم الجدل بشأن انتقال ديمبيلي الى باريس

رياضة

2023-08-11 | 11:38
انريكي يحسم الجدل بشأن انتقال ديمبيلي الى باريس
1,785 مشاهدة

حسم مدرب فريق العاصمة الفرنسية، الإسباني لويس إنريكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي انضمام الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان.

وقال مدرب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، إن "ديمبيلي ليس لاعبا في سان جيرمان من الناحية القانونية، ليس 100 بالمئة بل 99 بالمئة. لا تزال هناك فقرة واحدة متبقية من العقد".
وفيما أصبح قدوم بطل العالم 2018 البالغ 26 عاما وشيكا من برشلونة إلى الفريق المملوك قطريا، إلا أن مشاركته لن تكون ممكنة غدا السبت ضد لوريان في ملعب "بارك دي برانس"، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، أكد الثلاثاء الماضي، أن ديمبيلي على وشك الرحيل عن النادي الكتالوني.

وجلس ديمبيلي على مقاعد البدلاء خلال فوز برشلونة على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيغاس في ختام الجولة التحضيرية للفريق الكتالوني في الولايات المتحدة، بعد إبلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.

وكان النادي الباريسي المملوك قطريا الذي يحاول تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي والرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي، قرر تفعيل البند الجزائي في عقد ديمبيلي تمهيدا لضمه من برشلونة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان بعث برسالة إلى برشلونة مفادها بأنه سيدفع البند الجزائي في عقد ديمبيلي والذي يقدر بنحو 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم الصفقة.

وانضم ديمبيلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.

وسيصبح ديمبيلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، والمدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار والفرنسي لوكا هرنانديز، ولاعبي الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس.
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