"يونايتد" يوافق على عرض "وست هام" بشأن ضم ماجواير

وست هام بات على بُعد خطوة من إتمام تعاقده مع ماجواير، الذي خرج من حسابات إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر.وأكد ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام، أن ناديه توصل لاتفاق مع اليونايتد على ضم ماجواير.وقال مويس خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "قدمنا عرضا تم قبوله من مانشستر يونايتد لضم ماجواير".وأضاف "بالرغم من ذلك حتى الآن هو ليس لاعبا لنا، لذلك، أنا لست في وضع يسمح بمناقشة وضعه".ومن ناحية أخرى، أكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مانشستر قبل بالفعل عرضا من وست هام لضم ماجواير في الأيام الثلاث الماضية.