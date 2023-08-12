رئيس الصفاقسي التونسي يكشف سبب رحيل العراقي حسين علي

السومرية نيوز – رياضة



أكد رئيس النادي الصفاقسي التونسي، جوهر العذار، أن فسخ عقد لاعب الوسط الدولي العراقي حسين علي، قرار اتُخذ بموافقة الطرفين (إدارة النادي واللاعب).



وأعلن فريق "عاصمة الجنوب" التونسي، في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فسخ حسين علي لعقده، ليصبح حرًّا وبإمكانه التوقيع لأي ناد آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.