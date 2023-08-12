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رئيس الصفاقسي التونسي يكشف سبب رحيل العراقي حسين علي
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أكد رئيس النادي الصفاقسي التونسي، جوهر العذار، أن فسخ عقد لاعب الوسط الدولي العراقي حسين علي، قرار اتُخذ بموافقة الطرفين (إدارة النادي واللاعب).
وأعلن فريق "عاصمة الجنوب" التونسي، في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فسخ حسين علي لعقده، ليصبح حرًّا وبإمكانه التوقيع لأي ناد آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.
وقال العذار، إن فسخ العقد جاء بعد مشاورات بين اللاعب والنادي.. نحن نتمنى له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم"، مضيفا: "اقتراحنا على حسين علي فك الارتباط معه وهو وافق على ذلك، ربما تكون أسباب فنية وراء تركه يرحل.. لا يمكن أن أقول أكثر في هذا الموضوع، ولكن بالفعل القرار تم واللاعب غادر الفريق رسميًا".
وعن إمكانية تعويض رحيل حسين علي، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أجاب العذار، قائلًا: "بكل تأكيد نبحث عن لاعبين من مستوى ممتاز خاصة في خط الهجوم. الإدارتان الفنية والإدارية تتفق أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين جيدين خاصة في خط المقدمة قبل بداية الموسم الكروي المقبل".
واختتم العذار الذي يقود لجنة تسيير أعمال الصفاقسي منذ يونيو/ حزيران الماضي: "نحن النادي الصفاقسي، وأهدافنا دائمًا واضحة، سنلعب من أجل التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزينة النادي منذ 10 سنوات، وإن لم يتحقق هذا الهدف سوف نسعى لتحقيق مرتبة متقدمة تمكننا من العودة إلى المشاركات الأفريقية"، بحسب winwin.
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