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ميسي يواصل التألق.. قاد انتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه على ملاعب الولايات المتحدة الأميركية بمساهمته في تأهل فريقه إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات 2023 بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه تشارلوت إف سي.
وسجل أهداف إنتر ميامي الأميركي في اللقاء كل من مارتينيز في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، نجح إنتر ميامي في تسجيل الهدف الثالث من نيران صديقة من مالاندا في مرماه في الدقيقة 78، قبل أن يختتم ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة 86.
وتأهل إنتر ميامي لربع النهائي ليلاقي فيلاديلفيا يوم الثلاثاء 15 أغسطس المقبل.
ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للهدف الثامن له في المسابقة ليصبح هدافاً لها.
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