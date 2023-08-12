ميسي يواصل التألق.. قاد انتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات (فيديو)

السومرية نيوز - رياضة



واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه على ملاعب الولايات المتحدة الأميركية بمساهمته في تأهل فريقه إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات 2023 بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه تشارلوت إف سي.





Put it on replay 🔂



Check out tonight’s highlights and catch us back in action on Tuesday at Philly with the #MLSSeasonPass on @AppleTV for the @leaguescup semifinals. pic.twitter.com/ZRaFe5HF4s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

وسجل أهداف إنتر ميامي الأميركي في اللقاء كل من مارتينيز في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 32.



وفي الشوط الثاني، نجح إنتر ميامي في تسجيل الهدف الثالث من نيران صديقة من مالاندا في مرماه في الدقيقة 78، قبل أن يختتم ليونيل ميسي الرباعية في الدقيقة 86.



وتأهل إنتر ميامي لربع النهائي ليلاقي فيلاديلفيا يوم الثلاثاء 15 أغسطس المقبل.



ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للهدف الثامن له في المسابقة ليصبح هدافاً لها.