الريال يقص شريط مبارياته بالدوري الاسباني بمواجهة أتلتيك بلباو اليوم

ويبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق انتصاره الأول أمام نادي أتلتيك بيلباو في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإسباني، من أجل المنافسة على حصد لقب المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد أن حصد نادي برشلونة اللقب في الموسم الماضي، بعد صراع مع المرينجي.ويدخل الريال اللقاء بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، وسوف يغيب عن عدد كبير من مباريات الموسم للنادي الملكي.ويدخل أتلتيك بيلباو مباراة ريال مدريد، باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في السان ماميس، من أجل التواجد في مركز متقدم خلال منافسات الموسم الجديد، في ظل امتلاك ريال مدريد لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية.ويسعى بلباو إلى أن يحقق مفاجأة أولى في الموسم، تعطيه دفعة معنوية قوية لكي يستهل مشوار منافساته الرسمية بشكل أفضل.وتعاقد نادي ريال مدريد مع 3 صفقات خلال الأيام الماضية، بالتعاقد مع أردا جولر من نادي بشكتاش، بالإضافة إلى جود بيلينجهام من نادي بوروسيا دورتموند، وأخيرا خوسيلو من نادي إسبانيول من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة السعودي.ويعتبر ريال مدريد واتلتيك بلباو من أقدم الأندية في الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقين في 217 مباراة بكافة المسابقات، وفاز ريال مدريد في 109 مباراة، بينما فاز اتلتيك بلباو في 68 مباراة، وجاءت التعادل في 40 مباراة.