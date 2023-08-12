رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ديمبيلي حتى عام 2028

وقال النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي: "عثمان ديمبيلي ينضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة، بطل العالم مع منتخب فرنسا سيرتدي الرقم 23، وذلك لمدة 5 مواسم".وعبّر ديمبيلي عن سعادته قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأنا متحمس للعب بألواني الجديدة. أتمنى أن أستمر في التطور هنا وأن أجعل كل عشاق النادي فخورين".ومن جانبه قال القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي: "يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبيلي في باريس سان جيرمان حيث سيكون لاعبًا مهمًا وملتزمًا لنادينا".وأوضح: "الشغف والتصميم الذي أظهره عثمان عندما انضم إلى باريس سان جيرمان رائع وهو الموقف المطلوب لجميع لاعبينا.. فخورون بأن يكون لدينا فائز آخر بكأس العالم مع فرنسا ونحن ندخل حقبة عظيمة جديدة لنادينا".وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الجناح الفرنسي عقب اجتيازه الفحص الطبي يوم الخميس، وقع على عقود انتقاله إلى النادي الباريسي مساء الجمعة، قبل تقديمه اليوم، وذلك بعد أسابيع من الانتظار.وحسب ذات المصدر، فإن إدارة النادي الفرنسي دفعت 50 مليون يورو لتأمين خدمات ديمبيلي، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني، الذي يرغب الآن في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور، لخلافة الدولي الفرنسي.وكان الدولي الفرنسي (37 مباراة دولية، 4 أهداف)، قد أنهى جميع الاستعدادات للموسم الجديد 2023-24 مع الفريق الكتالوني؛ لكنه بالمقابل لن يكون حاضرًا اليوم السبت في المباراة ضد لوريان ضمن الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2023-24، وهو ما كشف عنه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان.وسجل ديمبيلي في 185 مباراة وستة مواسم قضاها في برشلونة، 40 هدفًا وقدم 43 تمريرة حاسمة، فيما توج بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني أعوام (2018، 2019، 2023)، وكأس إسبانيا مرتين (2018، 2021) وكأس السوبر الإسباني مرتين (2018، 2023).ويعد ديمبيلي هو المستقدم رقم 10 مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد وصول مانويل أوغارتي ولوكاس هيرنانديز ولي كانغ إن وميلان سكرينيار وماركو أسينسيو وأرناو تيناس وشير ندور وغونزالو راموس وتشافي سيمونز.وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن النادي الباريسي لم ينهِ بعد فترة الانتقالات، حيث ما زال مهتمًا بشكل خاص بالمهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، خاصة في ظل عدم التوصل لحد الآن إلى اتفاق مع النجم الفرنسي كيليان مبابي المستبعد عن النادي بسبب رفضه تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي حتى 2025.