مبابي يستقبل ديمبلي برسالة خاصة: بدأت المغامرة

وكتب مبابي على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أهلا بك في منزلك يا أخي! سعيد جدا لرؤيتك هنا. لقد بدأت المغامرة!"، مشيرا إلى الحساب الرسمي لديمبلي.وكان باريس سان جيرمان قد أعلن اليوم السبت تعاقده مع ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.وكشف بي إس جي عن الصفقة بفيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان: "لنصنع التاريخ في باريس".وظهر ظل ديمبلي (26 عاما) في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وألمح المقطع إلى أن الجناح الفرنسي وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.