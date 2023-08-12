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مبابي يستقبل ديمبلي برسالة خاصة: بدأت المغامرة
Alsumaria Tv
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بعث الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى عثمان ديمبلي المنضم حديثا إلى الفريق الباريسي، قادما من برشلونة.
وكتب مبابي على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أهلا بك في منزلك يا أخي! سعيد جدا لرؤيتك هنا. لقد بدأت المغامرة!"، مشيرا إلى الحساب الرسمي لديمبلي.
وكان باريس سان جيرمان قد أعلن اليوم السبت تعاقده مع ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.
وكشف بي إس جي عن الصفقة بفيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان: "لنصنع التاريخ في باريس".
وظهر ظل ديمبلي (26 عاما) في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وألمح المقطع إلى أن الجناح الفرنسي وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.
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