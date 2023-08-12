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انريكي يستبعد ثلاثة نجوم في مستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي
Alsumaria Tv
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استبعد باريس سان جيرمان كلاً من كيليان مبابي ونيمار وماركو فيراتي، من تشكيلته استعداداً لمواجهة ضيفه لوريان في مستهل رحلة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، السبت، ليثير شكوكاً حول مستقبل الثلاثي في العاصمة الفرنسية.
وتوترت العلاقات بين مبابي والنادي منذ أن رفض المهاجم تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية موسم 2023-2024.
وكان النادي، استبعد الفرنسي الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية التي خاضها الشهر الماضي استعداداً للموسم الجديد.
ومبابي، ضمن عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن النادي اعتبر أنه ليس في حاجة إلى جهود البرازيلي نيمار ولاعب الوسط الإيطالي فيراتي.
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