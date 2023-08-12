التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

وقرر المدرب البرتغالي الدفع بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: نواف العقيدي.الدفاع: أليكس، عبد الإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام.الوسط: عبد الله الخيبري، بروزوفيتش، فوفانا، ماني، تاليسكا.الهجوم: كريستيانو رونالدو.في المقابل، اختار مدرب الهلال، البرتغالي الآخر جورجي جيسوس، الدخول بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الشباب في نصف النهائي (3-1) باستثناء تعويض الحارس عبد الله المعيوف الموقوف لحصوله على البطاقة الحمراء، بالحارس محمد العويس.وجاءت تشكيلة الهلال لمواجهة النصر كالتالي:حراسة المرمى: محمد العويسالدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشال.الهجوم: مالكوم.