برشلونة يقاتل لضم نجم السيتي

ويستهدف برشلونة منذ الموسم الماضي، التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للسيتي، لكن إدارة الأخير رفضت رحيله إلى كامب نو، وفضلت إعارته إلى بايرن ميونخ، قبل أن تتجدد الفرصة هذا الصيف.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي أخبر إدارة برشلونة بضرورة ضم كانسيلو، لحاجة الفريق إلى جهوده، خاصة بعد رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.وأوضحت الصحيفة أن تشافي يصر على ضم كانسيلو لتمتعه بقدرات هجومية كبيرة، إلى جانب إمكاناته الدفاعية، وهو ما سيكون بمثابة تعويض لرحيل ديمبلي، إلى جانب تعزيز مركز الظهير الأيمن.وأشارت إلى أن برشلونة يستهدف ضم كانسيلو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، حيث يعمل وكيله خورخي مينديز على إنهاء كافة التفاصيل مع مانشستر سيتي، خاصة أنه يتمتع بعلاقات مميزة مع إدارة البرسا.ويعتبر الإسباني خوان فويث، ظهير أيمن فياريال، المرشح الثاني في قائمة تشافي، حال فشل التعاقد مع كانسيلو.