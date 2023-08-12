تشافي يعلق على رحيل ديمبلي الى باريس: خيبة امل كبيرة

ورحل ديمبلي بشكل رسمي، صباح السبت، صوب باريس سان جيرمان، بعد دفع الأخير للشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة والبالغ أكثر من 50 مليون يورو.وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "عثمان ديمبلي كان رجلاً ساعدنا كثيرًا، هي خيبة أمل كبيرة، أن يرحل بهذه الطريقة".وتابع: "ديمبلي قرر المغادرة عندما كان سعيدًا هنا، أتمنى له حظًا سعيدًا ، لكن نعم، إنها خيبة أمل لنا في برشلونة".ورفض تشافي الحديث عن الصفقات التي يفكر برشلونة في استقدامها هذا الصيف، مؤكدا أن كل الأمور تبقى مفتوحة سواء بالنسبة للباقيين أو المغادرين، وكذلك القادمين.يقول تشافي: "عودة نيمار من باريس سان جيرمان؟، لقد قلت بالفعل إن سوق الانتقالات مفتوح حتى 31 أغسطس/ آب، تركيزي على مباراة خيتافي في الليغا، غدا الأحد، لا يمكنني قول أي شيء آخر، لن أتحدث عن الانتقالات".وأردف: "أنسو فاتي موهبة هامة لنا، هو حاضر ومستقبل النادي، ولكن كما ذكرت من قبل سوق الانتقالات مفتوح حتى نهاية الشهر وسنرى ما سيحدث حتى ذلك الموعد".وأتم: "لا يمكنني ضمان بقاء أي لاعب لأن هناك سوقًا نشطًا ولم يُغلق بعد، والإدارة الرياضية بالنادي تعرف احتياجات الفريق للموسم الجديد".