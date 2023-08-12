مساء اليوم.. مبابي يجهز مفاجأة لسان جيرمان

وكان لويس إنريكي، مدرب باريس، استبعد مبابي من القائمة الرسمية للمباراة، بسبب أزمته الحالية مع الإدارة، ورفضه الرحيل أو تجديد عقده مع النادي.ووفقاً لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن مبابي سيتواجد في مدرجات "حديقة الأمراء"، مساء اليوم، في مباراة لوريان، رغم أن أنه لن يشارك في اللقاء.وأشارت إلى أن عثمان ديمبلي أيضا سيكون حاضرا في المدرجات بعد ساعات من توقيعه الرسمي مع باريس.وسبق أن زعمت تقارير بأن ألتراس باريس سيهاجم مبابي بشدة في المباراة الافتتاحية للموسم أمام لوريان، بسبب موقفه التعاقدي ورغبته في الانضمام إلى ريال مدريد مجانا في الصيف المقبل.