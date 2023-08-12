رونالدو يقود النصر السعودي للتتويج بلقب الأندية الأبطال

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية بفوزه على مواطنه الهلال بهدفين لهدف.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفي النصر بشباك النصر بالدقيقتين 74 و98، في حين أحرز هدف الهلال الوحيد محترفه البرازيلي ميشيل ديلجادو بالدقيقة 51 من المباراة التي احتضنتها مدينة الطائف السعودية.



ليقود رونالدو النصر لتحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ويحصد لقبه الأول برفقته منذ قدومه لصفوفه، في حين فشل الهلال في اضافة لقبه الثالث بالبطولة.