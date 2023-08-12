الاتحاد الآسيوي يعلن أفضل تشكيلة بتاريخ كأس آسيا.. هل بينها عرب؟

وقبل خمسة أشهر على انطلاق كأس آسيا 2023 المقررة مطلع العام المقبل في قطر، أُعلنت التشكيلة التي تم التصويت لها من قبل جماهير اللعبة وفريق خبراء كرة القدم الآسيوية، لـ48 لاعبا مرشحا تركوا بصمتهم على امتداد تاريخ البطولة القارية.وفُتح باب التصويت على كل مركز اعتبارا من 12 يوليو الماضي، وقد استمر لغاية 30 من الشهر عينه.واختير الدعيع، بطل المسابقة عام 1996، في مركز حراسة المرمى، في حين تضمن خط الدفاع اليابانيين يوتو ناغاتومو ويوجي ناكازاوا، الإيراني مهدي مهدافيكيا، والكوري الجنوبي هونغ ميونغ-بو.وفي خط الوسط، اختير الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، واليابانيين كيسوكي هوندا وشونسوكي ناكامورا، وفي الهجوم فاز الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، الإيراني علي دائي، والأسترالي تيم كايهل.وضمت تشكيلة البدلاء الأسترالي ماثيو راين، السعوديين صالح النعيمة وماجد عبد الله، والعراقي نشأت أكرم.