ريال مدريد يحسم صفقة جديدة.. هذه تفاصيلها

وتعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليسرى، وسيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.وذكر فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، أن ريال مدريد اتفق شفهيا مع نظيره تشيلسي، للحصول على خدمات الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.وأضاف رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم التوصل لاتفاق شفهي ينقل كيبا إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة من البلوز".وتابع "الاتفاق لا يشمل بند خيار أو إلزامية الشراء بنهاية فترة الإعارة، والتي ستكون لمدة موسم واحد فقط".وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن ريال مدريد يفاضل بين أكثر من حارس بعد إصابة كورتوا، وهم ياسين بونو وديفيد دي خيا بجانب كيبا أريزابالاجا.