إنتر ميلان يقدم عرضه الأول لضم أرناتوفيتش

ويبحث النيراتزوري عن دعم الناحية الهجومية بالفريق قبل انطلاق الموسم لتعويض رحيل روميلو لوكاكو، بعدما نجح النادي في تعزيز الفريق بماركوس تورام بدلا من دجيكو الذي غادر بنهاية عقده.وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر يريد التعاقد مع مهاجم جديد بحلول نهاية الأسبوع المقبل وهو موعد انطلاق بطولة الدوري الإيطالي.وأضافت أن بولونيا رغم تمسكهم ببقاء صاحب الـ34 عاما، إلا أن مديري النيراتزوري يرفضون الاستسلام، لافتة إلى أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، قدم عرضا أوليا لضم المهاجم مقابل 8 ملايين يورو.وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية بولونيا هي رفع السعر قدر الإمكان، حتى إذا قام اللاعب بالضغط عليهم من أجل السماح له بالرحيل، مضيفة أنه إذا وصل عرض إنتر إلى 10 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت، فمن المحتمل أن تتم الصفقة.