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"الأمور ليست طيبة".. أنشيلوتي يُثير القلق بشأن إصابة ميليتاو
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
أثار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، القلق لدى جماهير الميرنجي حول إصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.
وأصيب ميليتاو خلال لقاء فاز فيه الريال 2-0 على أتلتيك بيلباو، بمعقل الأخير، في مستهل مشوار الفريقين بالليجا.
وقال أنشيلوتي خلال تصريحات عقب اللقاء عن إصابة ميليتاو: "إنها تمزق في (أربطة) الركبة والأمور ليست طيبة".
وزاد: "سنقوم بتقييم الوضع خلال الساعات المقبلة. ربما تكون إصابة خطيرة، لا نستبعد ذلك".
وأضاف: "لقد سيطرنا بشكل جيد على المباراة، وعندما يكون هناك التزام، نكون أقوى. لقد استعدنا عددا كبيرا من الكرات في الشوط الأول، وتم العمل بشكل جيد جدًا على الأجنحة".
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