"الأمور ليست طيبة".. أنشيلوتي يُثير القلق بشأن إصابة ميليتاو

وأصيب ميليتاو خلال لقاء فاز فيه الريال 2-0 على أتلتيك بيلباو، بمعقل الأخير، في مستهل مشوار الفريقين بالليجا.وقال أنشيلوتي خلال تصريحات عقب اللقاء عن إصابة ميليتاو: "إنها تمزق في (أربطة) الركبة والأمور ليست طيبة".وزاد: "سنقوم بتقييم الوضع خلال الساعات المقبلة. ربما تكون إصابة خطيرة، لا نستبعد ذلك".وأضاف: "لقد سيطرنا بشكل جيد على المباراة، وعندما يكون هناك التزام، نكون أقوى. لقد استعدنا عددا كبيرا من الكرات في الشوط الأول، وتم العمل بشكل جيد جدًا على الأجنحة".