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الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن استقالة مانشيني من تدريب المنتخب
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد لكرة القدم، اليوم الاحد، عن تقدم روبرتو مانشيني باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا، الذي توج تحت اشرافه بلقب كأس أوروبا عام 2021.
وقال الاتحاد في بيان، إن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أحيط علما في وقت متأخر من مساء السبت باستقالة مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي الوطني"، الذي تولى منصبه في ايار 2018".
وأضاف الاتحاد أنه "قد يعلن عن بديله "في الأيام المقبلة".
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