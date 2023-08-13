ماني "يستفز" صلاح لهذا السبب

وتوج ماني مع نادي النصر أمس السبت، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، عقب نهاية المباراة لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف لنادي الهلال السعودي.وبعد المباراة، وجه أحد المشجعين في الملعب، سؤالا لماني مكتفيا بذكر اسم محمد صلاح، ليرد السنغالي ساخرا: "لم يتوج بكأس أمم إفريقيا، أما السنغال فتمتلك كأس إفريقيا"، وغادر بعدها ضاحكا.وكان ماني قد حرم صلاح من التتويج بكأس أمم إفريقيا عندما قاد بلاده للفوز باللقب القاري على حساب مصر في 2019.وكانت علاقة ماني وصلاح "متشنجة" خلال تزاملهما في ليفربول بين العامين 2017 و2021، حيث ظهرا في خلاف في أكثر من موقف، وكانت أشهر لقطة بينهما عندما تنازعا على تسديد ركلة جزاء في إحدى المباريات.