ناد سعودي يقترب من حسم صفقة نيمار

وذكرت شبكة "RMC" سبورت أن الهلال يجهز عرضا يتجاوز 60 مليون يورو، لضم نيمار من باريس سان جيرمان.وأضافت أن النجم البرازيلي، تغريه فكرة اللعب في الدوري السعودي، لكن تتبقى فقط موافقته النهائية.وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن جميع الأطراف، (الناديان والمقربون من اللاعب)، متفائلون بإتمام الصفقة خلال أيام.من جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" أن نيمار اتفق أيضا على توقيع عقد مع الهلال لموسمين، سيتقاضى خلالهما 160 مليون يورو، رغم أن تقارير أخرى كشفت عن أن النادي السعودي يجهز راتبا سنويا ضخما للنجم البرازيلي (100 مليون يورو).وأشارت "يتبقى حاليا، قيام الناديان بإتمام باقي إجراءات الصفقة".ويمتد تعاقد نيمار مع النادي الباريسي حتى صيف 2027، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، خرج من حسابات المدرب لويس إنريكي.يذكر أن النجم البرازيلي كلف خزينة بي إس جي 222 مليون يورو، لضمه من برشلونة في صيف 2017.