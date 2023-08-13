رسميا.. أيوب أديشو مدربا للجوية الموسم المقبل

وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عقد أوديشو مع القوة الجوية يمتد لموسم واحد دون الكشف عن قيمة الصفقة بعد رحيل مؤمن سليمان صوب فريق الاتحاد الليبي".وأضاف، ان "الطاقم المساعد لاوديشو يتكون من المدرب المساعد حمزة هادي ومدرب الحراس أحمد جاسم".على سياق متصل اعلن فريق القوة الجوية تعاقده مع مهاجم المنتخب اليمني ( أحمد السروري) لمدة موسم واحد لينضم إلى المهاجم (مهند عبد الرحيم) الذي جدد تعاقده مع الصقور مؤخراً.يذكر أن القوة الجوية أعلن في وقت سابق تعاقده مع لاعب الوسط (سعد عبد الأمير) قادماً من الزوراء.