"ضربة" مُوجعة.. الإصابة تُبعد رونالدو عن المباراة الأولى بالدوري السعودي

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، طبيعة إصابة رونالدو، وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الفحص المبدئي يؤكد إصابة رونالدو قائد النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي".ويستهل النصر موسمه في دوري "روشن" السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، بمواجهة مضيفه الاتفاق، على ملعب "محمد بن فهد" في الدمام.وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من فريقه النصر السعودي للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم في الطائف السبت.