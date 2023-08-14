تشلسي يخطف نجم برايتون ويجعله أغلى لاعب بالدوري الإنكليزي

ويعادل هذا المبلغ حوالي 146 مليون دولار أميركي أو نحو 133 مليون يورو.وكان لاعب الوسط الدولي الإكوادوري، البالغ من العمر 21 عاماً، هدفاً أيضاً لليفربول الذي اتفق مع برايتون الجمعة من أجل ضمه في صفقة قياسية أيضاً قدرها 110 ملايين جنيه استرليني مع برايتون.غير أن كايسيدو فضل الانتقال الى تشلسي مشيرا إلى أنه كان قد أعطى "كلمته" للنادي اللندني بحسب ما اتضح خلال عطلة نهاية الأسبوع.وسينضم كايسيدو إلى نادي غرب لندن بعقد مدته 8 أعوام بحسب وسائل الإعلام البريطانية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.ويأمل تشلسي، الذي تعادل الأحد مع ليفربول بالذات 1-1 في المرحلة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يكون كايسيدو متاحاً للعب معه في مباراة نهاية الأسبوع المقبل على أرض الجار اللندني وست هام.ويمكن أن يعتمد المدرب الجديد لتشلسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على كايسيدو في وسط الملعب بجانب مواطنه بطل العالم إنسو فرنانديز، الذي كان صاحب الرقم القياسي البريطاني حين انضم في يناير الى النادي اللندني من بنفيكا البرتغالي مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.واستبعد كايسيدو عن تشكيلة برايتون في مباراته الأولى في البريميرليغ والتي انتهت بالفوز على لوتون 4-1 السبت.صفقة كايسيدو بالأرقام:باعه إندبندينتي لبرايتون عام 2021 مقابل 5 ملايين دولا.عرض ليفربول على برايتون مبلغا يقدر بنحو 140 مليون دولار.تشلسي رفع العرض إلى 146 مليون دولار