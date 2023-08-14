رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع بديل كورتوا

السومرية نيوز – رياضة



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي تعاقده مع الإسباني كيبا أريزبالاجا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.

وفي بيان رسمي أصدره نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله تعاقده مع كيبا حارس مرمى تشيلسي.



وحسب ما ذكره النادي الإسباني في بيانه الرسمي فإن صفقة تعاقده مع حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي جاءت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حتى صيف 2024 المقبل.