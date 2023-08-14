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رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع بديل كورتوا
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السومرية نيوز – رياضة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي تعاقده مع الإسباني كيبا أريزبالاجا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.
وفي بيان رسمي أصدره نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله تعاقده مع كيبا حارس مرمى تشيلسي.
وحسب ما ذكره النادي الإسباني في بيانه الرسمي فإن صفقة تعاقده مع حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي جاءت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حتى صيف 2024 المقبل.
سبب تعاقد ريال مدريد مع كيبا
ويأتي تعاقد ريال مدريد مع كيبا من أجل تعويض الإصابة القوية التي تعرض إليها البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.
صفقات ريال مدريد 2023
وقد سبق وتعاقد النادي الإسباني مع كلا من جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند إلى جانب خوسيلو على سبيل الإعارة بالإضافة إلى فران جارسيا وإبراهيم دياز وأردا جولر.
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