الهلال السعودي يحسم صفقة نيمار ويحدد موعد توقيع العقد الرسمي

🟪 #أول_مصدر | مصادر beIN SPORTS: الهلال يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان يحصل بموجبه على خدمات النجم البرازيلي نيمار pic.twitter.com/2AWS5LpSIN — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 14, 2023

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخضع نيمار للفحص الطبي في باريس، تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال سيقدم صفقة نيمار، الأربعاء المقبل، في حدث ضخم في الرياض.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه ب"تويتر": "ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الإثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين".وأضاف خبير الميركاتو: "يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".وذكرت تقارير أن عقد نيمار سيكون حتى 2025، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.إلى ذلك، ذكر حساب قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهلال يتوصل لاتفاق مع رئيس باريس سان جيرمان يحصل بموجبه على خدمات نيمار".ويسعى الهلال إلى تعزيز خط هجومه بنجم من الصف الأول، على غرار ما قام به منافسوه، الأبرز محليًا؛ إذ استقدم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني الموسم الحالي، في حين تعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، وضم الأهلي، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو.يُذكر أن نيمار خاض 173 مباراة مع باريس سان جيرمان، وتمكن من تسجيل 118 هدفًا وتقديم 77 تمريرة حاسمة مع عملاق الدوري الفرنسي، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.