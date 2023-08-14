"سبب مجنون" وراء انتقال ديمبلي من برشلونة إلى باريس

كانت مفاوضات التجديد، فشلت بين الطرفين، وانتقل ديمبلي لاحقًا إلى باريس سان جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان ينص العقد السابق لديمبلي مع برشلونة على حصول اللاعب الفرنسي على مكافآت، إذا خاض 60% من مباريات الفريق (مع مراعاة عدد معين من الدقائق في كل مباراة).وأشارت إلى أن ديمبلي، خسر إحدى المكافآت، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة المستقيمة الأمامية لفخذه الأيسر أمام جيرونا.وكشفت الصحيفة، أن وكيل ديمبلي أثناء مناقشة التجديد، طلب من برشلونة الحصول على المكافأة التي حرم منها اللاعب بسبب الإصابة.وقال موسى سيسوكو، إن الإصابة لم تكن خطأ ديمبلي، لكنها حدثت لأسباب خارجة عن إرادته، بعد أن نسي عامل الخدمات في النادي أن يزود اللاعب بجوارب الإحماء التي تعمل على تدفئة الساق.ويرى سيسوكو أن هذا السبب الرئيسي في إصابة ديمبلي، وجعله يغادر أرض الملعب في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وبالتالي نتج عن ذلك حرمانه من إحدى المكافآت.