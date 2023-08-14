بعد ديمبلي.. إدارة باريس تتحرك لضم نجم جديد من برشلونة

وذكرت شبكة RMC سبورت أن بي إس جي يبحث عن حلول إبداعية لتعويض رحيل نيمار جونيور، وربما ماركو فيراتي.وأضافت أن النادي الباريسي يدرس موقف جافي لاعب وسط برشلونة، الذي يحظى بإعجاب المدرب لويس إنريكي.وأشارت الشبكة الفرنسية أيضا إلى أن ملف جافي لم يتحرك بعد بين مسؤولي حديقة الأمراء.وكان بطل الدوري الفرنسي دعم صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة.ولفتت أيضا إلى أن الخيارات تشمل برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن تبقى فرص انضمامه لباريس "شبه معدومة".وبشأن ماركو فيراتي أكدت RMC سبورت أن اللاعب لم يحسم بعد موقفه النهائي من الانتقال إلى الهلال السعودي.وذكرت في ختام تقريرها: "يدرس فيراتي مع نفسه جدوى خطوة مغادرة أوروبا إلى الدوري السعودي".وكانت تقارير صحفية أكدت أن نيمار بصدد الانتقال إلى الهلال السعودي بعقد مدته عامين، بينما يبقى مصير فيراتي عالقا حتى إشعار آخر.