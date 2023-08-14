تفاصيل انتقال نيمار للهلال السعودي.. مادور بنزيما؟

ذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن نيمار سيتقاضى راتبا يتراوح بين 300 و400 مليون يورو موزعة على موسمين، مدة تعاقده مع الهلال.وأضافت الشبكة الفرنسية أن الهلال خصص لنيمار، نفس الراتب الذي يتقاضاه كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة.وأشارت أيضا إلى أن النادي السعودي، ترك لنجم باريس سان جيرمان، حرية استغلال حقوق صورته.وختمت تقريرها بأن صفقة انتقال نيمار، ستنعش خزينة بي إس جي بمبلغ قيمته 120 مليون يورو، شاملة الحوافز المالية.يذكر أن نيمار جونيور (31 عاما) يرتبط بتعاقد مع النادي الباريسي، ينتهي في صيف 2027.ويعد اللاعب البرازيلي، الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم بسبب انتقاله من برشلونة إلى باريس مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.