تشافي يحسم مصير الزلزولي مع برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "تشافي استقر على بقاء الزلزولي ضمن صفوف البرسا في الموسم الجاري".ويثق تشافي في إمكانات الزلزولي من بين كل معاري البرسا في الموسم الماضي، بعد الأداء الذي قدمه مع أوساسونا، ومستواه في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة أن "تشافي يرى أن الزلولي يمر بحالة نضج كبيرة، ولديه استعداد بدني هائل، كما يجيد في مركز الجناح".وأشارت الصحيفة إلى أن "الزلزولي يشبه إلى حد كبير عثمان ديمبلي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، في المراوغات والسرعة والاحتفاظ بالكرة والثقة بالنفس".في الوقت ذاته، يتمسك الزلزولي بالبقاء مع برشلونة، على الرغم من العرض المغري الذي تلقاه من ريال بيتيس، على أمل أن يكون أحد رجال تشافي هيرنانديز.ودخل الزلزولي في مباراة خيتافي، أمس الأحد، بدلا من أندرياس كريستينسن، وخلق خطورة كبيرة على مرمى الفريق المدريدي.