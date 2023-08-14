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بغياب رونالدو.. النصر يخسر افتتاح الدوري السعودي
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
حقق نادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على حسابه ضيفه النصر (2-1) مساء اليوم الإثنين، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح النصر أهداف المباراة عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4، فيما رد الاتفاق بثنائية عن طريق روبن كايسون في الدقيقة 47 وموسى ديمبلي في الدقيقة 53.
وقبل نهاية المباراة بدقائق ألغى الحكم هدفًا لساديو ماني، بسبب وجود حالة تسلل، لتنتهي المباراة بفوز الإتفاق.
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