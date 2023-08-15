صلاح يمنح الضوء الأخضر لأحد الأندية السعودية

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم صلاح هذا الصيف 2023، وبعقد مدته عامين.وكشفت القناة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “منح الدولي المصري محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.صلاح كان انتقل إلى ليفربول قبل سبع سنوات قامًا من روما الإيطالي وحقق مع الريدز العديد من الألقاب وعلى رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.وتأتي تلك الأنباء بعد أيام من أزمة صلاح مؤخرًا في مواجهة تشيلسي بافتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استبداله في الدقيقة 77 والدفع بالكولومبي لويس دياز بدلًا منه، حيث كان غاضبًا للغاية وتجاهل مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب.