إصابة ميسي تثير القلق.. هل سيلعب فجر الأربعاء؟

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد لوى بطل مونديال قطر العام الماضي كاحله الأيمن خلال حصة تدريبية في فورت لودرديل، فلوريدا، في وقت سابق الإثنين.أوضح المدرب عشية مباراة فريقه أمام فيلادلفيا في دور نصف نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية: "لم أرَ ما حدث بالضبط، لكن لو كان الأمر خطيرًا لشعر اللاعبون بالصدمة؛ لأنهم كانوا جميعًا على ما يُرام، أعتقد أنه لم يكن شيئًا مهمًا".وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأمريكي (ميجور ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا إم إكس)، ويتألق نجم برشلونة الإسباني السابق منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي حيث أمضى عامين، ليسجل في شباك تشارلوت في ربع نهائي المسابقة هدفه الثامن في خمس مباريات منذ وصوله إلى فلوريدا في 21 يوليو/ تموز.بعد أقل من شهر على مسيرته الكروية مع ميامي، يمكن لميسي مساعدة النادي في الوصول إلى أول نهائي له بالفوز على فيلادلفيا يونيون الذي يعد أحد أقوى الأندية في الدوري الأميركي.ويلتقي فريق انتر ميامي بنظيره فريق فيلادلفيا يونيون، يوم غد الاربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في تمام الساعة 2 صباحاً بتوقيت العراق، وذلك ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كاس الدوري الامريكي لكرة القدم موسم 2023.