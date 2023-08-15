أنشيلوتي يتحدث للاعبي الريال عن صفقة مبابي

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن "الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يخشى فقدان لاعبي الفريق تركيزهم، بسبب متابعة أنباء صفقة مبابي".وأضافت: "أنشيلوتي طلب من اللاعبين التركيز على المجموعة الحالية في النادي فقط، وما يستطيع الفريق التحكم فيه".وأوضحت الشبكة أن "أنشيلوتي يدرك نقاط ضعف الميرنجي جيدا، والتي ليس لها علاقة بإصابة الثنائي تيبوا كورتوا وإيدير ميليتاو".وبينت: "أنشيلوتي ينفي علنا أن الفريق يحتاج لمهاجم جديد، بعد أن أصبحت صفقة مبابي هذا الصيف تبدو مستحيلة، لكن تصرفاته خلف الكواليس عكس ذلك".وتابعت الشبكة: "أنشيلوتي تحدث سرا مع فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، وطالبه بضم دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لمدة موسم على سبيل الإعارة".وواصلت: "كارلو في حديثه لفورنتينو بيريز، قال: "نحن بحاجة إليه لإكمال الفريق والبقاء في القمة".ولم يتحرك بيريز حتى الآن لتنفيذ طلب أنشيلوتي في الميركاتو، كما خرجت أنباء بأن قائمة ريال مدريد باتت مغلقة بالفعل، ولن يضم النادي أي لاعب آخر هذا الصيف.