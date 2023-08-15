الزوراء يكمل متطلبات معادلة شهادة مدربه حسام البدري

وذكر النادي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، الثلااء، أن "إدارة نادي الزوراء أكملت جميع متطلبات معادلة شهادة A الخاصة بمدرب فريق الزوراء حسام البدري، ليكون متاحاً للترشح في دورة (برو) التي سيقيمها الاتحاد مطلع شهر أيلول المقبل".وبين النادي، أن "الإدارة أكملت معادلة الشهادة الخاصة بالمدرب بالإضافة إلى السيرة الذاتية وصورة من جواز سفره والتعهد الشخصي، تمهيداً لإرسالها إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها".