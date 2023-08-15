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آرسنال يعلن التعاقد مع حارس مرمى جديد

رياضة

2023-08-15 | 09:20
آرسنال يعلن التعاقد مع حارس مرمى جديد
المصدر:
وكالات
190 مشاهدة

أعلن نادي آرسنال الانجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر آرسنال، على حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الفيديو التقديمي لصفقة ديفيد رايا، قادما من صفوف برينتفورد، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وزعمت تقارير أن "قيمة الصفقة تصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني، تنقسم إلى 3 ملايين إسترليني نظير الإعارة، وبند شراء يبلغ 27 مليونا".

وكان برينتفورد، قد ضم رايا من صفوف بلاكبيرن مقابل 2.7 مليون إسترليني في عام 2019.

ونجح آرسنال في الميركاتو الحالي في ضم كل من كاي هافيرتز من تشيلسي، ويورين تيمبر من أياكس، إضافة إلى ديكلان رايس من وست هام.

وبحث آرسنال خلال الميركاتو الجاري عن إتمام التعاقد مع رايا، في ظل رغبته في إيجاد منافس قوي لحارسه أرون رامسديل.
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