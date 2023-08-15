برشلونة يحسم موقفه من بيع جناح الفريق

وارتبط اسم رافينيا، بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، في ظل حاجة النادي لتخفيض فاتورة الأجور وعقد صفقات جديدة.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يرغب في بيع أحد لاعبي الخط الأمامي، لكنه لن يكون رافينيا.وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من اهتمام أكثر من ناد بضم رافينيا، وأبرزها نيوكاسل، إلا أنه يوجد إجماع على الإبقاء على اللاعب في الموسم الجديد.وبات رافينيا أحد العناصر الأساسية في البارسا، خاصة بعد رحيل عثمان ديمبلي، ولكن دون نسيان أن برشلونة مصمم على ضم بديل للجناح الفرنسي.وأشارت الصحيفة، إلى أن الأقرب للرحيل عن برشلونة، هما فيران توريس وأنسو فاتي.